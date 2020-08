Per la sorella, Trump crudele e bugiardo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 23 AGO - Un uomo "crudele", "bugiardo", "ipocrita", "senza principi", che "non legge": così l'ex giudice federale Maryanna Trump Barry, sorella di Donald Trump, descrive il fratello, secondo una serie di registrazioni fatte segretamente dalla nipote Mary Trump, autrice di un libro bomba sullo zio, e diffuse in esclusiva dal Washington Post alla vigilia della convention repubblicana. Barry non ha mai manifestato i suoi disaccordi col presidente e i suoi commenti sono i più critici resi finora da uno dei fratelli del tycoon.