Coronavirus: Nuova Zelanda, esteso lockdown ad Auckland

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - In Nuova Zelanda la prima ministra Jacinda Ardern ha esteso il lockdown ad Auckland, la principale città del Paese, almeno fino a domenica fino a quando, ha detto, "l'ostinato cluster di focolai" di coronavirus non torneranno sotto controllo. Lo scrivono i media neozelandesi. Le restrizioni ai movimenti e l'invito a restare a casa, che è stato imposto a Auckland dal 12 agosto al culmine di una nuova netta risalita dei contagi, avrebbe dovuto terminare mercoledì. "Se leviamo adesso le restrizioni ad Auckland, l'intero Paese resterebbe al livello di allarme 2", il secondo in ordine di gravità. "Vogliamo sentirci tutti sicuri e avere certezze", ha detto Ardern, che ha parlato del 2020 come di un anno "francamente tremendo". (ANSA).