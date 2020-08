Alexei Navalny presenta «tracce di avvelenamento». Lo riferisce l’ospedale di Berlino dove l’oppositore russo è ricoverato dopo i test clinici effettuati sul paziente. I medici, poi, non escludono «effetti a lungo termine" sulla sua salute dovuti al veleno riscontrato. Per il personale sanitario sono possibili danni al sistema nervoso. Navalny non è comunque in pericolo di vita.

