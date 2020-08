Coronavirus: 3 positivi in staff Yacht club Costa Smeralda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PORTO CERVO, 25 AGO - Tre membri dello staff dello Yacht Club Costa Smeralda di Porto Cervo sono risultati positivi al coronavirus. Lo comunica il club che spiega: "Sono stati effettuati 101 tamponi, gli ospiti in struttura sono risultati tutti negativi mentre tra lo staff su 88 tamponi 3 sono risultati positivi". I controlli sono partiti su richiesta dello Yacht club, che dopo aver avuto informazione da parte di alcuni ospiti risultati positivi al loro rientro dalla vacanza in Sardegna, ha contattato l'Ats per chiedere che fossero eseguiti i tamponi su ospiti e dipendenti. "Il personale risultato positivo è stato immediatamente preso in carico dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica che provvederà ad attivare l'iter dettato dalla normativa che prevede indagine epidemiologica, ulteriore attività di tamponamento e controllo delle condizioni cliniche", spiegano ancora dal club. La struttura resta aperta, attività e servizi proseguono normalmente, "con la massima sicurezza nel pieno rispetto delle disposizioni governative nazionali e regionali perseguendo come obiettivo primario la tutela della salute per tutti i collaboratori e i frequentatori", assicura la dirigenza. (ANSA).