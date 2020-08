Coronavirus, Briatore ricoverato a Milano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 25 AGO - Flavio Briatore è ricoverato dopo aver contratto il coronavirus all'ospedale San Raffaele di Milano. Briatore, 70 anni, si trova in un reparto non di terapia intensiva. E' quanto hanno detto all'ANSA fonti vicine all'imprenditore. Sono più di 50 i positivi trovati al Billionaire, il suo locale in Sardegna. E' arrivato ieri all'ospedale San Raffaele di Milano dove è stato ricoverato nel reparto solventi con sintomi da polmonite. E' stata effettuata una tac, è stato sottoposto al tampone ed è risultato positivo al Coronavirus. (ANSA).