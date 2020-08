Dj morta: nuovi esami Dna, anche su 6 tracce biologiche auto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PATTI, 25 AGO - Nuovi "accertamenti non ripetibili di tipo biologico" sono stati disposti dalla Procura di Patti nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Caronia. Si terranno domani, alle 10.30, nel laboratorio di genetica forense del gabinetto della polizia scientifica di Palermo. Sarà effettuato il test del Dna su materiale biologico prelevato dal corpo di Viviana Parisi da compare con quello della madre della 43enne dj trovata morta l'8 agosto nelle campagne di contrada Sorba Marinata di Caronia, nel Messinese, per avere la certezza ufficiale sull'identificazione del corpo. Esami saranno compiuti sul prelievo di saliva eseguito su Daniele Mondello, padre di Gioele, per estrapolare il suo profilo genetico per successive comparazioni, compreso il Dna dei resti del bambino che tutti ritengono sia suo figlio. Infine saranno eseguiti accertamenti su sei campionature effettuate il 6 agosto scorso sull'Opel Corsa di Viviana Parisi per verificare l'eventuale presenza di profili genetici ed eventuali future comparazioni. (ANSA).