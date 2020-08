Scomparsa a Crema: sommozzatori cercano corpo nelle rogge

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CREMONA, 26 AGO - Nuovo sopralluogo dei Ris di Parma, questa mattina, nell'abitazione di Sabrina Beccalli, la 39enne di Crema scomparsa il giorno di ferragosto e, secondo le indagini, uccisa dal 45enne Alessandro Pasini, in cella con l'accusa di omicidio e distruzione di cadavere. E proprio le ricerche del corpo della donna sono riprese, con i carabinieri del reparto Subacquei di Genova che stanno scandagliando le rogge del quartiere di san Bernardino di Crema, in particolare nella zona di via Montesanto, non lontano dal punto dove è stata trovata l'auto bruciata di Sabrina: il sospetto degli inquirenti è che proprio lì possa essersi incagliato il cadavere. (ANSA).