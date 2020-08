Cina a Usa, misure forti a tutela nostra sovranità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PECHINO, 27 AGO - I rapporti sino-americani sono in "fase estremamente grave e complicata dall'avvio delle relazioni diplomatiche: per un periodo di tempo, gli Usa hanno causato problemi, minando seriamente sovranità e sicurezza della Cina e danneggiando gravemente le relazioni tra i due Paesi e le loro forze armate". Il portavoce del ministero della Difesa cinese Wu Qian, sulle ultime tensioni militari nel mar Cinese meridionale, tra aerei spia Usa e missili lanciati da Pechino, ha detto che "la Cina non ballerà con gli Usa, né permetterà agli Usa di scherzare. Abbiamo adottato misure forti a difesa della nostra sovranità, sicurezza e interessi di sviluppo". (ANSA).