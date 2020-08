© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BERLINO, 27 AGO - La Germania attuerà nelle scuole le stesse misure anti coronavirus su tutto il territorio, lasciando ai Lander libertà di decisione circa l'uso delle mascherine. È l'intesa raggiunta oggi tra la cancelliera Angela Merkel e i governatori regionali in un vertice sulle misure per contenere la pandemia. Angela Merkel, in conferenza stampa, si è detta molto contenta di questo risultato. (ANSA).