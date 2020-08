Coronavirus: serve un vaccino efficace all'80% per tornare alla normalità

Sono ormai più di 170 i candidati vaccini in fase sperimentazione e adesso per la prima volta un modello informatico stabilisce anche i parametri che dovranno avere per consentire di tornare alla vita pre-pandemia. Per avere un completo ritorno alla normalità, il vaccino dovrà essere efficace almeno all’80%, come spiegano sull'American Journal of Preventive Medicine i ricercatori dell’Università di New York City. Il gruppo guidato da Bruce Lee, in una simulazione al computer, ha scoperto infatti che se si vaccinasse il 75% della popolazione, il vaccino dovrebbe avere un’efficacia, cioè essere in grado di proteggere dall’infezione da nuovo coronavirus, di almeno il 70% per prevenire una pandemia, e almeno dell’80% per porre fine a quella in corso. Se si vaccina invece solo il 60% della popolazione, le soglie si alzano, con circa l’80% di efficacia per prevenire un’epidemia e del 100% per estinguere l'attuale pandemia. «Molti spingono per arrivare al vaccino per tornare il prima possibile alla normalità. Ma dobbiamo avere delle aspettative corrette. Avere il vaccino non significa automaticamente ritornare alla vita prima della pandemia», commenta Lee. «E' anche importante ricordare che un vaccino è come molti altri prodotti, cioè oltre ad essere disponibile, conta anche quanto è efficace», continua. Da questi risultati, secondo i ricercatori, si può dare un obiettivo realistico agli sviluppatori del vaccino e aiutare politici, aziende e popolazione a farsi delle aspettative corrette.

I bambini e gli adolescenti hanno molte meno probabilità di avere una forma grave o di morire di Covid-19: meno dell’1% finisce in ospedale e di questi il 18% va in terapia intensiva. A confermarlo è il più vasto studio condotto finora dalle università di Edimburgo, Liverpool e l’Imperial College di Londra, su pazienti pediatrici fino a 19 anni, ricoverati in ospedale per questa malattia. Nell’indagine, pubblicata sul British Medical Journal, sono stati analizzati 651 bambini ricoverati in 138 ospedali di Inghilterra, Scozia e Galles, e si è visto che ci sono tre fattori che aumentano il rischio di ricovero in terapia intensiva: l’obesità, avere meno di un mese di vita ed essere di colore. La ricerca ha rilevato anche che l'età media dei bambini ricoverati era di 5 anni e circa il 42% aveva almeno un altro problema di salute, di cui i più frequenti asma e malattie neurologiche. Il numero delle morti da Covid-19 rispetto agli adulti è stato relativamente basso: 6 in totale, di cui 3 neonati con altri gravi problemi di salute, e 3 tra i 15 e 18 anni, anche loro con un quadro già complicato da altre patologie. Secondo i ricercatori, i bambini più a rischio di finire in terapia intensiva sono quelli sotto il mese di vita e quelli tra i 10 e 14 anni. Lo studio ha anche identificato 52 pazienti con sindrome infiammatoria multisistemica, un fattore questo che quintuplica la possibilità di essere ricoverati in terapia intensiva.