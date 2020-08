Israele: polizia, 17 i sospettati stupro di gruppo ad Eilat

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSAmed) - TEL AVIV, 27 AGO - Sono 17 - 4 adulti e 13 minori - le persone sospettate di aver preso parte allo stupro di gruppo denunciato dalla ragazza di 16 anni nelle settimane scorse ad Eilat, centro vacanziero nel sud di Israele. Lo ha fatto sapere, citata dai media, la polizia, secondo cui dei 17 sospettati sono 14 sono in carcere, mentre altri 3 sono stati rilasciati con condizioni restrittive. "La testimonianza della vittima - ha detto la polizia - è stata ritenuta attendibile e sostenuta da prove". Gli investigatori sono stati in grado di ricostruire il quadro temporale dei fatti e ritengono di aver individuato tutti i sospetti. Secondo le stesse fonti, dovrebbero essere in grado di chiudere l'inchiesta nei prossimi giorni. (ANSAmed).