Parigi, faremo il possibile per evitare nuovi lockdown

(ANSA) - PARIGI, 27 AGO - "Nuovi piani di lockdown locali o globali sono pronti. Il nostro sistema ospedaliero è pronto anche ad una nuova ondata di pazienti, in termini di letti, mascherine, farmaci, rianimatori. Ma il nostro obiettivo è fare del tutto per evitare un nuovo lockdown, soprattutto generale, e un afflusso massiccio di pazienti come quello che abbiamo conosciuto. Quest'obiettivo è alla nostra portata se soltanto saremo tutti mobilitati": lo ha detto il premier francese, Jean Castex, facendo il punto della situazione epidemica nel Paese. (ANSA).