(ANSA) - NEW YORK, 27 AGO - L'uragano Laura fa registrare la prima vittima. Si tratta di una 14enne di Leesville, in Louisiana, rimasta uccisa quando un albero è caduto sulla sua casa. Lo ha confermato il governatore dello Stato, John Bel Edwards. Intanto Laura si sta muovendo nel sud-est degli Usa ed è stato ora declassato a categoria 1. Ma in Louisiana più di 403 mila persone sono rimaste senza corrente elettrica, e altre 104 mila in Texas. (ANSA)