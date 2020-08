Bielorussia: Borrell, verso sanzioni ad alte personalità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BERLINO, 28 AGO - Per quanto riguarda le sanzioni alla Bielorussia, una lista di persone "di alto livello politico" sarà approvata a breve. Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue, Josep Borrell, a Berlino in conferenza stampa alla fine del Gymnich. Un testo firmato da 11 membri del Consiglio chiede di arrivare velocemente ad una decisione, ha proseguito. "Ho sentito tante volte Mosca ripetere il mantra sul fatto che in Bielorussia sono affari interni, e che loro non vogliono interferenze esterne. Suppongo che questo sia valido anche per loro", ha aggiunto Borrell. (ANSA).