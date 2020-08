Blake: la Casa Bianca contatta la madre. Michael Jordan, ruolo chiave nei negoziati per la Nba

A poche ore dalla renomination di Donald Trump, la Casa Bianca ha contattato per la prima volta la famiglia di Jacob Blake, l 'afroamericano ferito gravemente alla schiena da un agente a Kenosha, Wisconsin. A parlare con sua madre però non è stato il tycoon ma il suo chief of staff Mark Meadows, che ha riferito di aver espresso il sostegno del presidente e di aver apprezzato l’"appello alla pace» da parte della donna, sullo sfondo delle proteste razziali. Meadow ha inoltre detto che il tyccon ha visto il video della sparatoria.

Ruolo chiave Michael Jordan in negoziati Nba - A giocare un ruolo chiave nei negoziati tra i giocatori di basket Nba nella ripresa dei playoff dopo la sospensione per il caso Blake è stato la leggenda Michael Jordan, patron dei Charlotte Hornets, unico proprietario afroamericano della Lega. E’ lui, secondo Espn, che ha parlato all’associazione dei giocatori Nba prima che iniziassero le discussioni per decidere cosa potesse fare la Lega del Basket per allentare le tensioni. Un profilo perfetto, secondo Espn: un campione iconico, proprietario di un team di media grandezza, con grande credibilità sia con i giocatori che con i titolari delle altre squadre.