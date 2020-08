Per Trump 1500 persone alla Casa Bianca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 28 AGO - Donald Trump terra' dal vivo il suo discorso di accettazione della renomination nel South Lawn della Casa Bianca, tra bandiere americane e un maxischermo, davanti ad una folla di circa 1500 persone sedute senza distanziamento e poche delle quali indossano la mascherina. Quasi una sfida alla pandemia, la seconda dopo il comizio di Tulsa. Quanto alle misure di sicurezza, la Casa Bianca ha assicurato solo che le persone vicine al presidente saranno testate. A poche ore dalla renomination di Donald Trump, la Casa Bianca ha contattato per la prima volta la famiglia di Jacob Blake, l'afroamericano ferito gravemente alla schiena da un agente a Kenosha, Wisconsin. A parlare con sua madre però non è stato il tycoon ma il suo chief of staff Mark Meadows, che ha riferito di aver espresso il sostegno del presidente e di aver apprezzato l'"appello alla pace" da parte della donna, sullo sfondo delle proteste razziali. Meadow ha inoltre detto che il tycoon ha visto il video della sparatoria.