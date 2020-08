Solinas, contagi Covid in discoteca sono minima parte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CAGLIARI, 28 AGO - "Se vogliamo analizzare i numeri i presunti contagi in discoteca sono una minima parte rispetto al complesso dei positivi. La promiscuità alla base dei contagi in alcune zone ben determinate è dovuta ad altre pratiche e ad alcuni mondi che evidentemente hanno interpretato l'opulenza della vacanza come un esimente dalle normali precauzioni per il contenimento dei contagi". Lo ha detto all'Unione Sarda il governatore della Sardegna Christian Solinas, in una lunga intervista dopo l'impennata dei casi di Covid nell'Isola. E sulle polemiche successive agli attacchi mediatici ha affermato : "siamo davanti ad una vergognosa strumentalizzazione contro la Sardegna ed in particolare a discapito del suo sistema turistico-ricettivo" (ANSA).