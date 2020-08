Trump accetta nomination per Casa Bianca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 28 AGO - Donald Trump parlando dalla Casa Bianca ha accettato la nomination repubblicana per la presidenza degli Stati Uniti. E' ufficialmente lo sfidante di Joe Biden alle presidenziali americane del prossimo 3 novembre. Il tycoon ha iniziato il suo discorso di accettazione della renomination repubblicana alla Casa Bianca ricordando gli sforzi per coordinare i soccorsi contro l'uragano Laura in Texas e Lousiana annunciando che nel weekend visiterà alcuni dei luoghi colpiti. Tycoon ha ricordato anche il fratello Robert, morto recentemente. Il presidente si è presentato davanti alla folla insieme alla first lady Melania.