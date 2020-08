Dj morta: Chianelli, pianificare analisi con ordine priorità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PATTI, 29 AGO - "Al contrario di ciò che è avvenuto fino ad ora, è auspicabile nonché opportuno procedere in maniera più organica e sistematica, pianificando le tipologie di analisi con ordine di priorità, completando ogni tipo di accertamenti iniziati e non procedendo 'a puntate'. Lo afferma il direttore del Centro investigazioni scientifiche (Cis), Luca Chianelli, Consulente tecnico di parte nominato dai legali dei genitori di Viviana Parisi, gli avvocati Nicodemo Gentile e Antonio Cozza. "È importante - aggiunge - partire in primis dalla medicina legale a cui collegare gli altri accertamenti complementari. L'analisi scientifica si concentra su 5 diversi ambiti: i resti, gli indumenti, contesto ambientale e faunistico, telefono e pc, nonché l'autovettura. In merito a quest'ultima, al fine di scongiurare una perdita dei dati digitali, si dovrà tempestivamente far luce sui momenti precedenti il sinistro: dell'Opel Corsa si dovranno tracciare gli spostamenti mediante una sorta di pedinamento virtuale nei video delle telecamere di sorveglianza. Particolare attenzione - conclude Chianelli - dovrà essere posta all'analisi del telefono e del computer per ricostruire un quadro generale specialmente degli ultimi giorni". (ANSA).