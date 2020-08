Traffico intenso e code nel tratto parmense dell'A1 e dell'A15

Ultimo fine settimana di agosto con traffico già intenso per i rientri dei vacanzieri nei principali centri urbani. Lo rende noto Viabilità Italia, ricordando che le giornate di oggi e di domenica sono da bollino rosso. A causa di cantieri di lavoro e traffico intenso si registrano code in A1 in entrambe le direzioni tra Fidenza e innesto A15. Lunga coda anche tra Parma e innesto A15 in direzione Milano. Coda anche in direzione nord nell'ultimo tratto dell'A15-innesto A1.

Al momento si segnala traffico intenso ma regolare in direzione nord della A2 e della A14 nella tratta pugliese. Code a tratti in A14-sud tra Bologna Fiera ed Imola. Lacori e traffico in A14 tra Pescara sud e Pescara Ovest in entrambe le direzioni.

Infine, in A22 direzione sud si segnala una coda di 4 km tra Carpi e bivio A22/A1.

Traffico intenso ma regolare sulla rete stradale in gestione Anas. Non si rileva nessuna criticità dovuta al contro esodo dalle località di villeggiatura.