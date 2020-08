© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 30 AGO - La polizia di Berlino ha arrestato ieri 300 manifestanti durante le proteste contro le restrizioni del coronavirus in Germania. Lo rende noto la Bbc. Sono state circa 38.000 le persone scese in strada in città per una manifestazione che si è svolta per lo più in modo pacifico.(ANSA).