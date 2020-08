Kushner arrivato in Israele, domani con El Al ad Abu Dhabi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSAmed) - TEL AVIV, 30 AGO - Il Consigliere - e genero - di Donald Trump Jared Kushner è arrivato in Israele questa mattina insieme al responsabile della Sicurezza nazionale Usa Robert O'Brian. Entrambi saranno a bordo domani del primo volo commerciale della El Al che, dopo l'Accordo tra Israele ed Emirati, porterà ad Abu Dhabi una delegazione mista israelo-americana per colloqui che riguarderanno la cooperazione su aviazione, turismo, energia, commercio, finanza, sanità energia e sicurezza. Per Israele la delegazione sarà guidata dal Consigliere nazionale per la sicurezza Meir Ben-Shabbat. Kushner vedrà questa mattina stessa a Gerusalemme il premier Benyamin Netanyahu e subito dopo il ministro della difesa - e premier alternato - Benny Gantz, oltre il responsabile degli esteri Gabi Ashkenazi. Il volo per Abu Dhabi partirà domani mattina con la sigla LY971 e per l'occasione sulla carlinga è stato scritto 'Pace' in inglese, arabo ed ebraico. Non si sa ancora se la rotta dell'aereo passerà nello spazio aereo dell'Arabia Saudita con cui Israele non ha rapporti diplomatici, abbreviando di molto le ore di volo. Se così fosse sarebbe la prima volta che un volo israeliano commerciale sorvola il Paese Arabo. Se così non sarà, l'aereo sarà costretto a costeggiare tutta la Penisola Arabica per poi puntare su Abu Dhabi. (ANSAmed).