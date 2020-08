Marina di Massa, un albero crolla su una tenda di un campeggio: morte una bambina di 3 anni e la sorella di 14

Sono morte la bambina di 3 anni e la sorella di 14 travoltr con i familiari dalla caduta di un pioppo sulla tenda nel campeggio dove trascorrevano le vacanze a Marina di Massa. Vani i tentativi di rianimare sul posto la piccola di 3 anni da parte del 118. Trasportata in gravi condizioni in ospedale la sorella di 14 anni che è poi deceduta, mentre un’altra ragazza di 19 anni ha riportato lievi contusioni e non è stato necessario il ricovero, I genitori sono rimasti illesi. Secondo quanto si apprende erano in 5 nella tenda su cui si è abbattuto l’albero durante un temporale con vento forte.