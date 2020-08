Spara ai due figli invalidi e ne uccide uno

Ha esploso due colpi di pistola contro i due figli invalidi, uccidendone uno, poi ha chiamato la polizia per confessare l’accaduto. A sparare è stato un uomo di 88 anni residente alla periferia di Napoli. La vittima aveva 47 anni ed era invalido grave; il fratello, ferito a un braccio e ricoverato in ospedale, ha 51 anni e soffre di un handicap più lieve. Agli agenti il pensionato ha detto di aver agito perchè disperato per le condizioni della famiglia e per il futuro dei figli.

