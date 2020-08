Travolge e uccide 15/enne, identificato pirata della strada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 30 AGO - Si è presentato questa mattina alla caserma dei carabinieri di Villanterio, in provincia di Pavia, il pirata della strada che ieri alle 22.30 circa ha travolto e ucciso un 15/enne in bicicletta sulla strada provinciale e non si è fermato a prestargli aiuto. Ad accorgersi dell'incidente due ragazzi che stavano passando e che hanno chiamato i soccorsi, che però non hanno potuto fare nulla per il ragazzo. I carabinieri della compagnia di Pavia hanno eseguito i rilievi e sono riusciti ad identificare l'autista del pick up, un 51enne di Gerenzago, che però si è reso irreperibile. Fino a questa mattina quando si è presentato in caserma e ha confermato di essere stato lui ad investire il quindicenne. E' stato denunciato per omicidio stradale e portato in ospedale per accertare se avesse bevuto o assunto droghe al momento dell'incidente. Il pick-up è stato sequestrato. (ANSA).