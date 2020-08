In Italia i nuovi contagi scendono sotto i mille: 996

Prosegue il calo dei contagi da coronavirus in Italia, che scendono sotto i mille. L’incremento delle ultime 24 ore è stato di 996, rispetto ai 1.365 di ieri. Sale, invece, il numero delle vittime, sei in un giorno (ieri erano quattro), per un numero complessivo di 35.483 morti. E' quanto emerge dai dati del ministero della Salute. Il totale delle persone attualmente contagiate è di 26.078, 1.873 più di ieri. I casi totali registrati da inizio pandemia passano quindi a 268.218. Sono 94 i pazienti con Coronavirus in terapia intensiva, 8 più di ieri, mentre i ricoverati con sintomi sono 1.288, 37 più di ieri. I pazienti in isolamento domiciliare crescono di 1.828 ed in totale sono ora 24.696. Cala il numero di tamponi effettuati, che sono 58.518, circa 22 mila in meno di ieri. Le Regioni più colpite dalla pandemia sono la Campania (184), il Lazio (148), la Lombardia (135) e l'Emilia Romagna (117). Sono due invece le Regioni che fanno registrare zero nuovi casi, Basilicata e Molise.

Undici valdostani sono stati contagiati dal coronavirus durante una grigliata a Courmayeur. Lo ha appreso l’ANSA. Il fatto è avvenuto la scorsa settimana. Alcuni di loro hanno evidenziato sintomi e ieri sono stati sottoposti a tampone diagnostico: oggi è emersa la loro positività. Gli altri hanno invece fatto un controllo dopo aver saputo del contagio degli amici. Sono tutti in isolamento domiciliare e in buone condizioni di salute. Gli undici contagiati sono residenti a Courmayeur e in paesi limitrofi.