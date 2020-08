Usa: autrice libro su Melania, 'Trump famiglia di corrotti'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 31 AGO - L'intera famiglia Trump è corrotta, avvezza alle truffe e all'imbroglio. Parola di Stephanie Winston Wolkoff, l'ex amica e consigliera alla Casa Bianca della first lady Melania Trump. Intervistata dalla Abc alla vigilia del suo libro 'Melania and Me', Wolkoff ha affermato di collaborare con gli inquirenti che indagano sui possibili reati finanziari legati alla cerimonia dell'Inauguration Day del 2017, quando Trump si inesdiò alla Casa Bianca. "Tutti - ha detto - devono sapere cosa questa presidenza sta facendo, e cosa sta facendo la macchina della propaganda dietro a quest'uomo alla Casa Bianca".(ANSA).