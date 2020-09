Di Maio, Italia sostiene l'accordo Sarraj-Saleh

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 01 SET - "L'Italia vede con favore l'accordo raggiunto con (il presidente del parlamento di Tobruk Aguila) Saleh per la promozione di un cessate il fuoco e lo sosteniamo. Crediamo anche, come diciamo da sempre, che debba cessare ogni interferenza esterna". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nel suo colloquio con il presidente del governo di accordo nazionale di Tripoli Fayez al- Sarraj, secondo quanto si apprende. "La Libia per noi è un attore importante, uno snodo cruciale per costruire un nuovo modello" di sviluppo nel Mediterraneo, "con scambi commerciale fiorenti e opportunità di crescita" per tutti i Paesi dell'area", ha aggiunto. "Istituiamo la commissione" per le questioni economiche tra Italia e Libia "il prima possibile. Vogliamo che le imprese italiane vengano qui da noi per sostenere lo sviluppo e la crescita della Libia", ha detto da parte sua Sarraj durante il colloquio con il ministro Di Maio, secondo quanto si apprende. (ANSA).