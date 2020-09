Palio Asti annullato,voto unanime del consiglio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ASTI, 01 SET - Il Consiglio del Palio di Asti ha deciso, con voto unanime, che la storica corsa nata nel Medioevo non si farà, per la prima volta dal 1967. Lo annuncia il sindaco di Asti Maurizio Rasero, che già nel pomeriggio aveva anticipato la possibilità di annullare la corsa e gli eventi a corollario. "Si è trattato - aggiunge - della formalizzazione di quello che in cuor mio sapevo già da tempo". Per il Palio originariamente previsto all'inizio di settembre, era stata prospettata l'ipotesi di un posticipo a ottobre. (ANSA).