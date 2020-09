Usa 2020: Biden tiene nei sondaggi, avanti di 8 punti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 01 SET - Joe Biden resta saldamente in testa dopo le convention, almeno secondo l'ultimo sondaggio di Morning Consult, avanti di 8 punti su Donald Trump: meglio di Hillary Clinton nel 2016, quando l'ex first lady allo stesso punto della campagna elettorale era in vantaggio di soli 3 punti sul tycoon. Nel dettaglio Biden gode del favore del 51% degli elettori americani contro il 43% di Trump. In particolare è avanti di 12 punti sul fronte dell'elettorato femminile, grazie anche alla scelta di Kamala Harris come vice. (ANSA).