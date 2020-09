Cadavere ragazza in mare: appello Procura per testimoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 02 SET - Dopo il ritrovamento in mare nelle Marche davanti alla Riserva Naturale della Sentina a nord della foce del Tronto a San Benedetto (Ascoli Piceno) del cadavere di una ragazza, domenica scorsa, la Procura di Ascoli Piceno ha lanciato un appello per trovare eventuali testimoni. L'ipotesi, anche in base a una segnalazione dalla Repubblica Ceca, è che la vittima sia una 17enne in vacanza che alloggiava a Martinsicuro (Teramo) e che non risponde al telefono ai genitori da sabato. Con lei in Abruzzo c'era un 40enne e anche lui non si trova: la guardia costiera sta proseguendo le ricerche in mare. L'appello è a farsi avanti con i pm o le forze dell'ordine a chiunque abbia visto la coppia - i loro nomi sono Markéta Adamkova, 17 anni, e Tomas Cerveny, 40 anni - da sabato scorso o successivamente, nell'ipotesi che il corpo rinvenuto non sia della 17enne e che l'uomo sia scomparso ma vivo. La vittima - alta, capelli lunghi e scuri, indosso un costume da bagno nero e orecchini - aveva due ferite a una coscia. Nel pomeriggio l'autopsia. (ANSA).