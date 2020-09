India: avviati test ammissione college per milioni stundenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW DELHI, 02 SET - Avviati in tutta l'India gli esami di ammissione per i college di ingegneria (JEE) che coinvolgono 850 mila studenti in 600 località del Paese. I test, che termineranno il 6 settembre, sono stati confermati dall'Agenzia Nazionale, una branca del ministero dell'Istruzione, dopo il disco verde della Corte Suprema, che si è rifiutata di valutare la richiesta di ritardarli a causa della pandemia arrivata da migliaia di studenti, e sostenuta anche da Greta Thunberg. Per la settimana prossima sono stati riconfermati gli esami nazionali per l'ammissione alle scuole di medicina, che coinvolgono abitualmente due milioni e mezzo di diplomati. Gli studenti e le loro famiglie avevano chiesto al governo di ritardare gli esami per il rischio di contagio da Covid-19, a causa del forte aumento dei casi nel Paese.(ANSA).