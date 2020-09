Coronavirus: Harvard non apre campus,prima volta in 384 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 03 SET - Per la prima volta in 384 anni di storia l'università di Harvard non aprirà il suo campus per il semestre autunnale. Le porte per l'inizio dell'attività didattica avrebbero dovuto aprirsi il 2 settembre, ma a causa della pandemia tutte le attività didattiche sono state trasferite online. L'accesso ai dormitori è stato consentito solo agli studenti che non hanno la possibilità di apprendere altrimenti. Tuttavia non possono accedere agli altri edifici dell'Università che fa parte del circuito della prestigiosa Ivy League. In un contesto normale il 97% degli studenti che frequenta Harvard vive nel campus per tutta la durata degli studi. (ANSA).