Coronavirus: Spagna, 3.607 nuovi casi nelle ultime 24 ore

(ANSA) - ROMA, 03 SET - Il ministero della Salute spagnolo ha registrato 3.607 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, rispetto ai 3.663 di mercoledì scorso. Sale a 488.513 il totale delle persone cui è stato diagnosticato il Covid-19 in Spagna. Lo riferisce La Vanguardia. Il nuovo bollettino segnala un aumento dei morti nell'ultima settimana, 191 in totale. Inoltre, negli ultimi 7 giorni ci sono stati 1.853 ricoveri ospedalieri, di cui 144 in terapia intensiva. (ANSA).