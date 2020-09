Cinque bambini sono stati trovati morti in una casa di Solingen, nel Nordreno-Vestfalia, in Germania. Lo scrive la Dpa citando la polizia di Wupperthal. I cinque bambini trovati morti a Solingen sono stati uccisi dalla madre. Lo scrive la Dpa, citando fonti della sicurezza. La donna, di 27 anni, si è lanciata sotto le rotaie di un treno dell’S-Bahn alla stazione centrale di Duesseldorf alle 13,46, scrive la Bild on line, ma sarebbe sopravvissuta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA germania