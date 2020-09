Requiem per le vittime, postina di Nembro in Duomo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEMBRO, 03 SET - Sarà Eliana Mismetti, portalettere a Nembro (Bergamo), a rappresentare Poste Italiane alla Messa da Requiem di Giuseppe Verdi per le vittime del Covid che si terrà venerdì 4 settembre nel Duomo di Milano ad opera del coro e dell'orchestra della Filarmonica della Scala diretta da Riccardo Chailly, alla presenza del presidente Sergio Mattarella. "Eliana - ricorda Poste Italiane - ha svolto le attività di recapito in uno dei territori più colpiti dal virus, anche durante il lockdown, e ha continuato a distribuire lettere e pacchi in quei giorni difficili di isolamento rappresentando per molti l'unico collegamento con il mondo. Per questo l'Azienda ha scelto Eliana per rappresentare i 130.000 lavoratori di Poste che non si sono mai fermati e hanno lavorato con coraggio e tenacia". "Mi riempie di orgoglio - ha detto Eliana Mismetti - partecipare a questo evento e anche se i ricordi tristi di quei giorni di marzo ogni tanto affiorano, dobbiamo essere fiduciosi, sperare che il peggio sia passato e che ci attendano giorni di pace e serenità per noi e per i nostri figli". Eliana Mismetti ha 45 anni, abita ad Albino, ha due figli e lavora come portalettere dal 1998. Da 7 anni si occupa delle consegne di corrispondenza e pacchi nel Comune di Nembro. (ANSA).