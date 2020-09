Coronavirus: Brasile, test vaccino russo al via tra un mese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 04 SET - Il governo del Paranà, nel Brasile meridionale, ha informato oggi che i test del vaccino russo Sputnik anti-Covid sui volontari selezionati dovrebbero iniziare tra un mese. I test della fase 3 del vaccino, con 10 mila operatori sanitari volontari, saranno effettuati dopo il via libera dell'Agenzia nazionale di sorveglianza sanitaria (Anvisa), sottolinea il portale d notizie G1. In Brasile, il governo del Paranà è stato il primo a firmare una partnership per sviluppare il vaccino russo. Il governo statale ha riferito che i primi risultati, nel frattempo pubblicati sulla rivista Lancet, erano già stati condivisi con l'Istituto di tecnologia del Paranà (Tecpar) alla fine di agosto e che il protocollo applicativo è in fase di preparazione. (ANSA).