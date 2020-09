In vacanza dopo escalation reati, fermato a rientro Sardegna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TORINO, 04 SET - In una settimana si è reso protagonista di una serie di reati, interrotta solo dalla sua partenza per la Sardegna, ma al suo rientro l'uomo, un trentaseienne cittadino italiano, è stato arrestato dagli agenti del Commissariato San Paolo, che lo hanno identificato grazie al suo account social che aveva come nickname 'Ben Stiller'. L'escalation criminale dell'arrestato era iniziata il 20 luglio quando, in concorso con un'altra persona rimasta sconosciuta, ha tentato di estorcere denaro a un esercente. Quattro giorni dopo ha rapinato una moto e il giorno successivo ha rubato un monopattino. Tra le sue 'imprese' anche il furto di un'auto; poco prima della partenza per le vacanze ha anche minacciato un barista per impossessarsi di una piccola somma di denaro. Dopo tanto 'lavoro' il riposo; quello che invece non ha fatto la polizia, che ha continuato ad indagare fino a identificare ed arrestare il 36enne, in collaborazione con i colleghi di Piombino, appena sceso dal traghetto. (ANSA).