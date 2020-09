Bielorussia: a Minsk sfilano ancora le donne contro regime

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MOSCA, 05 SET - L'ultima protesta delle donne, soprannominata la marcia della pace delle donne, è in corso nel centro di Minsk. Secondo i testimoni e i media bielorussi, le partecipanti alla manifestazione si sono radunate fuori dal mercato di Komarovsky per poi marciare verso Corso Indipendenza. "Agenti delle forze dell'ordine vestiti in borghese con radio ricetrasmittenti portatili stanno camminando tra i manifestanti e non stanno reprimendo nessuno", ha detto il sito Tut.by. Alcune donne portano striscioni, fiori e bandiere bianche e rosse. Diverse persone portano bandiere straniere. I conducenti delle auto suonano il clacson a sostegno dei manifestanti, scrive Interfax. (ANSA).