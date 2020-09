Il "Paziente 1" in campo. A Codogno festa in campo

CODOGNO - "Ci provo. Sono qua, torno in campo. Ci provo". Mattia Maestri, il Paziente 1, finito alla ribalta delle cronache per essere stato il primo caso di Coronavirus accertato in Italia, non ha voglia di parlare prima di scendere in campo a Codogno, uno dei 10 comuni della ex zona rossa del Lodigiano, nel triangolare di calcio tra nazionale dei sindaci, una squadra composta dagli amministratori della provincia di Lodi e una rappresentanza dei volontari della protezione civile e della croce rossa locali.

Lui, emblema suo malgrado dell’epidemia ("me l’avete dato voi questo peso», ha detto) ma anche della vittoria contro quel virus che sei mesi fa ha martoriato l’Italia del Nord, con in testa la Lombardia, ha accettato di giocare questa partita amichevole che, come ha spiegato Francesco Passerini, primo cittadino di Codogno, vuole simboleggiare anche un «calcio al Covid» e che è stata organizzata nell’ambito del raduno di 150 sindaci, in particolare lombardi, veneti, piemontesi, emiliani, romagnoli e umbri per celebrare la ripartenza dopo i mesi bui della pandemia. Nella squadra dei sindaci c'erano anche i prim icittadini di Noceto (Fabio Fecci) e Sorbolo Mezzani (Nicola Cesari).

Prima di entrare in campo, il 39enne manager ha cercato in tutti i modi di dribblare le telecamere e i taccuini. Maglietta con il numero 3 e pantaloncini bianchi, calzettoni bluette, con la fascia da capitano, pare proprio che si sia ripreso bene. Si sta infatti allenando con la sua squadra amatoriale, Il Picchio, per il campionato che prenderà il via il 19 ottobre. E non ha avuto problemi a giocare una seconda partita di 30 minuti, contro i volontari. Al termine del triangolare, con in tasca la vittoria della sua squadra, quella degli amministratori della bassa, lui ritenuto il simbolo di speranza della lotta al Covid , ha scambiato qualche battuta. «E' stato un bellissimo incontro, ci siamo divertiti e abbiamo anche vinto». E’ un segnale di ripartenza? «Speriamo. Se andiamo avanti così ce la possiamo fare. Per me è andato tutto bene. Dire che sono in forma è una parola grossa però sto bene»., ha aggiunto spiegando di non poter pronunciarsi sui contagi che stanno crescendo e infine ringraziando tutti quelli che hanno tifato per lui.

«Il senso di questa giornata - ha spiegato Passerini - è stare tutti assieme adesso che si riprende. Siamo di fronte a una prova del fuoco con la riapertura delle scuole e si ricomincia con il lavoro. Si cerca di guardare avanti - ha proseguito - di buttarci alle spalle quello che è stato il passato. Speriamo che quello che abbiamo vissuto sia solo un ricordo e che ci serva per guardare al futuro».

Mattia ha ricevuto in segno di riconoscenza, la maglietta della nazionale con la firma dei primi cittadini e il gagliardetto. Stesso dono ai sindaci di Codogno Passerini e di Vò Euganeo Giuliano Marini e all’ex sindaco di Galliate Davide Ferrari, una delle anime della manifestazione che si concluderà domani. Mattia ha anche ricevuto in regalo il cappello autografato da Valentino Rossi. A bordo campo c'era la moglie Valentina, con la bimba nel passeggino, 'scortata' dai carabinieri per tener lontano i cronisti presenti. Valentina se ne è andata poco dopo l’inno di Mameli e l’inizio della partita.

Stamane l’evento è cominciato con una messa celebrata dal vescovo di Lodi per ricordare i sindaci ed ex sindaci e tutte le vittime morte «sul fronte» e poi una convention in cui sono state spiegate le nuove modalità di comunicazione anti-Covid da rispettare in campagna elettorale.