Negazionisti in piazza a Roma. Speranza: "Fa rabbrividire"

Sono circa 1500 - secondo la Questura - i partecipanti al raduno negazionista del Covid di oggi a Roma. La manifestazione, in corso a Bocca della Verità, è stata indetta dal 'Popolo delle mamme'. Bruciate da un manifestante una foto del Pontefice e di Beppe Grillo durante il raduno negazionista del Covid in corso a Roma. Tra le bandiere che sventolano in piazza anche una con la foto di Benedetto XVI. Dietro una grandissimo tricolore e urlando «libertà» alcune decine di manifestanti sono partiti dal Circo Massimo, a Roma, dove si erano radunati, in corteo per dirigersi alla Bocca della Verità dove è in programma il raduno contro la «dittatura sanitaria» in era Covid. Sventolano bandiere italiane e senza mascherine intonano l’inno nazionale. Tra i cartelli esposti uno con su scritto «Governo criminali assassini».

La condanna «Gli scriteriati che sono in piazza in queste ore a dire che non ci vogliono le mascherine, che non ci vogliono queste regole e che sono tutti dei complotti, sono delle persone che fanno male a se stessi e al nostri paese». Così il commissario europeo Paolo Gentiloni alla Festa dell’Unità a Modena. ‌«Vedere una piazza di negazionisti sinceramente fa rabbrividire": lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, a Potenza, a margine della giornata conclusiva della festa regionale della Cgil Basilicata. «Le regole fondamentali - ha aggiunto - la mascherina e il distanziamento devono essere veramente rispettati da tutti. Il Paese - ha concluso - sia unito rispetto a questa sfida».