Sileri: "Il vaccino contro l'influenza sarà disponibile"

Il vaccino contro l’inflluenza stagionale "sarà disponibile". Lo ha assicurato il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri in merito al rischio di eventuali carenze nelle forniture denunciato dalle organizzazioni mediche. «Ci stiamo muovendo - ha affermato a La7 - per migliorare l'approvvigionamento delle dosi di vaccino anti influenzale e inizieremo anche prima la campagna vaccinale. Purtroppo quelli che fanno il vaccino sono meno di quelli che noi desidereremmo soprattutto tra gli anziani, ma quest’anno prevedo una inversione di tendenza e questo è auspicabile perchè sarà d’ausilio alla diagnosi differenziale per Covid».

