Usa 2020: Trump ha speso fondi campagna per spese legali

(ANSA) - NEW YORK, 05 SET - Donald Trump ha usato le donazioni alla sua campagna elettorale per pagare le sue spese legali, anche quelle personali. Dal 2015 ha speso 58,4 milioni di donazioni in spese legali, una cifra decisamente maggiore rispetto ai 10,7 milioni spesi da Barack Obama in un arco temporale equivalente. Lo riporta il New York Times, sottolineando che i fondi sono stati spesi per le spese legali di routine di un candidato o di un presidente ma anche in spese legali personali. (ANSA).