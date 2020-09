Nipote di bin Laden: se Biden eletto possibile nuovo 11/9

(ANSA) - NEW YORK, 05 SET - Un attacco stile 11 settembre potrebbe essere dietro l'angolo se Joe Biden è eletto presidente. L'avvertimento è di Noor bin Ladin , la nipote di Osama bin Lade. In un'intervista al New York Post, la 33enne Noor bin Ladin spiega che "l'Isis ha proliferato con l'amministrazione Obama-Biden. Trump invece ha mostrato di poter proteggere l'America dalle minacce straniere annientando i terroristi alla radice prima ancora che abbiano la possibilità di agire". "Sono una sostenitrice di Trump da quando ha annunciato una sua candidatura. Lo seguo da lontano e ammiro la sua determinazione", aggiunge Noor bin Ladin, che risiede in Svizzera. (ANSA).