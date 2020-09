Coronavirus: Melbourne proroga il lockdown per due settimane

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 06 SET - Il lockdown nella città australiana di Melbourne è stato prorogato per altre due settimane, a causa del numero ancora ritenuto consistente di nuovi casi di Covid-19. Lo riferisce la Bbc. Il premier dello stato di Victoria, Daniel Andrews, ha dichiarato che le restrizioni saranno in vigore fino al 28 settembre. A partire da ottobre sarà attuato un graduale allentamento delle misure. Lo stato è stato l'epicentro della seconda ondata del paese, e conta il 90% dei 753 morti in Australia. (ANSA).