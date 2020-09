Hong Kong, quasi 300 arresti per le proteste pro democrazia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PECHINO, 06 SET - La polizia di Hong Kong ha arrestato oggi 289 persone, in base all'ultimo aggiornamento delle 21:00 locali (le ore 15:00 in Italia), per le manifestazioni pro democrazia andate in scena contro il rinvio delle elezioni politiche di un anno, al 5 settembre 2021, sui timori della nuova ondata di Covid-19. Sull'account ufficiale di Facebook, le forze dell'ordine hanno aggiornato il bilancio, precisando che gli arresti sono stati eseguiti in prevalenza a Yau Ma Tei e a Mong Kok, aree calde delle proteste. (ANSA).