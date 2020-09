Anche Marina Berlusconi positiva al Covid: "Sta bene e continua a lavorare"

Anche Marina Berlusconi, secondo quanto apprende l’Ansa, risulta positiva al Covid-19. Dopo una serie di tamponi negativi, l’ultimo, nel fine settimana, ha dato invece risultato diverso. La notizia trova conferma in ambienti del Gruppo. La presidente di Fininvest e di Mondadori, comunque, sta bene e lavora normalmente al telefono. Marina Berlusconi assieme alla sua famiglia si è isolata, in linea con le regole vigenti, nella propria abitazione milanese da quando, mercoledì scorso, il padre è risultato positivo. Non si sa se anche altri membri della sua famiglia, protetti dalla privacy, siano positivi. Secondo quanto ha appreso l’ANSA, però, anche le condizioni del marito e dei due figli, minorenni, sono buone.