L'orso M49 catturato per l'ennesima volta

Catturato l’orso M49, protagonista di due fughe in un anno dal recinto del Casteller, l’ultima a fine luglio. Lo rende noto il Corpo forestale del Trentino precisando che l’operazione è stata portata a termine nella zona del Lagorai, dove l’animale si trovava nell’ultimo periodo, mediante una trappola a tubo già utilizzata in passato per lo stesso esemplare.

La soddisfazione di Coldiretti

«La cattura fa tirare un sospiro di sollievo a chi vive la montagna e si sente indifeso di fronte ai pericoli di un esemplare del quale è stata scientificamente accertata l’aggressività, responsabile da solo del 30% dei danni provocati dagli orsi presenti in Trentino». Lo afferma Coldiretti in riferimento al «fermo» dell’orso M49 nella zona del Lagorai da parte degli uomini del Corpo forestale del Trentino. L’orso M49 - sottolinea l’organizzazione agricola - è stato protagonista nel 2019 di 44 incursioni, tra stalle (26 casi), alveari (11 casi) e persino abitazioni (7 casi) e ha sbranato 13 mucche, 7 cavalli, 17 pecore e capre e 3 galline, oltre a ferire altri animali, secondo l’analisi dei dati della Provincia di Trento.

Il disappunto della Lav

«Sedato, castrato e catturato nuovamente con una trappola a tubo: basta accanimento contro M49. Chiediamo che sia applicata la procedura prevista dal Piano d’azione interregionale per la conservazione dell’orso bruno nelle Alpi centro-orientali (Pacobace) ovvero che l’orso venga nuovamente provvisto di radiocollare, rimesso in libertà consentendogli così, tra poco, di andare in letargo». Lo afferma Massimo Vitturi, responsabile Lav animali selvatici.

L'indignazione dell'Enpa

«L'atto estremo di una ignobile persecuzione dell’animale simbolo della biodiversità, della libertà e della natura. Un orso che non si è mai reso colpevole di nessun atto di aggressione verso gli umani ma che è diventato suo malgrado elemento di gioco politico. Ci rivolgeremo anche all’Unione Europea ma chiediamo da subito un fortissimo ed immediato intervento del Ministro dell’Ambiente Costa». Così l'Ente Nazionale Protezione Animale (Enpa) alla notizia della cattura dell’orso M49 , resa nota dal Corpo forestale del Trentino.