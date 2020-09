Recovery Fund: Sassoli, Regioni non si allontanino da Europa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - SENIGALLIA, 07 SET - "Se le Regioni si allontanano dall'Europa, non è un buon auspicio per l'uso delle risorse del Recovery Fund, perché abbiamo bisogno di piani nazionali e naturalmente avere Regioni che lavorino bene con il governo nazionale è fondamentale. Quindi ci vuole stabilità, ci vuole equilibrio e soprattutto che le Regioni non si allontanino da una prospettiva di rilancio europeo". Lo ha detto il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, intervenuto a Senigallia ad una manifestazione in sostegno del candidato presidente del centro sinistra Maurizio Mangialardi e del candidato sindaco Valerio Volpini. "Sono qui - ha detto - per sostenere Mangialardi e per fare in modo che le Marche non si allontanino dall'Europa in questo momento così particolare per la vita del nostro Paese: abbiamo tutti il bisogno di concentrazione sui piani di rilancio nazionali per far partire il Recovery Fund, questi soldi che arriveranno al nostro Paese". (ANSA).