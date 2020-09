Spezia, aumentano i ricoveri: stretta sulla movida

«Revoco l’ordinanza che permette musica nei locali pubblici, dalle 18 alle 22, fino a quando la situazione non sarà normalizzata». Stretta sulla movida da parte del sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, dopo il vertice di stamani in Prefettura sulle disposizioni per l’emergenza covid nello spezzino. «Monitoriamo la situazione giorno per giorno. Avremo bisogno di una settimana, dieci giorni, per vedere gli effetti dell’ordinanza regionale» che impone l'utilizzo delle mascherine h24 nei luoghi pubblici.

‌«Stanotte ci sono stati nuovi ricoveri e purtroppo ci sono due persone anziane con altre patologie in Terapia Intensiva per le quali abbiamo poche speranze» ma «rispetto ai giorni scorsi la tendenza pare migliorata. Attendiamo i dati di oggi». Lo ha detto il sindaco di Spezia Pierluigi Peracchini, dopo il vertice in Prefettura. «L'ospedale ha posti per rispondere alle esigenze, ci sono posti anche in Asl4 e Asl3. La situazione è sotto controllo ma va fatta rientrare velocemente. Chiediamo a tutti massima cautela».

«Sappiamo scientificamente come sono andate le cose. I gruppi consiliari in campagna elettorale fanno il loro lavoro. Ma tutti sanno quale è la situazione». Lo ha detto il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini rispondendo alle polemiche relative alla diffusione del virus e alla festa per la promozione in serie A dello Spezia Calcio. Il gruppo consiliare di Italia Viva ha chiesto un consiglio comunale urgente imputando responsabilità al primo cittadino sul mancato controllo di festeggiamenti e assembramenti. «I sintomi si manifestano mediamente entro 5 giorni dall’evento, il periodo di incubazione massima è di 14 giorni. Quindi l’evento festa dello Spezia non ha inciso. Non è bello cercare di dare una responsabilità che evidentemente non c'è. Capita a chiunque - ha detto Peracchini -, ma sappiamo scientificamente come questo cluster si è formato e si è diffuso. I cluster hanno dimensioni diverse rispetto ai casi registrati per i ragazzi rientrati da Spagna, Grecia e Sardegna o dei lavoratori. Il virus essendo in giro può entrare in contatto con chiunque. Il tema è gestirlo e contenerlo rendendolo innocuo. Poi se qualcuno vuole speculare e dare colpe, dividendo la città, questo è uno sport al quale non mi iscrivo. Anzi invito tutti a usare la massima razionalità e aiutare chi ha bisogno».